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दादा गुरु डॉ. श्रीनाथ मिश्र की जन्मशताब्दी पर कार्यक्रम की तैयारी

Pragati Chand

Updated Tue, 22 Sep 2026 05:05 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 05:05 PM IST







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पूज्य दादा गुरुदेव मानसरत्न डॉ. श्रीनाथ मिश्र जन्मशताब्दी महोत्सव पर 24 सितंबर को गोयंका संस्कृत महाविद्यालय में संत मोरारी बापू का प्रवचन होने जा रहा है। ऐसे में संत समागम एवं संस्कृतिक कार्यक्रम व भरतनाट्यम नृत्य की पंडित ब्रजेंद्रनाथ मिश्र ने जानकारी दी। ... और पढ़ें

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