यूपी: आधे दाम में सोना बेचने का देते थे झांसा, गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार; पीले रंग की 33 नकली गिन्नी बरामद

एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने असली सोना दिखाकर नकली सोना देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के जमुआ निवासी अजय बिंद और गाजीपुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के दादर कला निवासी बृजेश उर्फ बलराम बिंद के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 33 पीले रंग की नकली गिन्नी और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों की गिरफ्तारी 23 सितंबर को मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र में तिगोड़वा अंडरपास के पास से हुई।

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एसटीएफ के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से मिर्जापुर और आसपास के जिलों में आधे दाम पर सोना बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की सक्रियता की सूचना मिल रही थी। इसके बाद वाराणसी फील्ड यूनिट को भी सूचना संकलन और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान गिरोह की ठगी के तीन मामले सामने आए, जिनमें पड़री थाने में 2.25 लाख और छह लाख रुपये तथा चुनार थाने में 5.50 लाख रुपये की ठगी के मुकदमे दर्ज हैं।