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यूपी में चार कत्ल, आरोपी भी ढेर: स्टन ग्रेनेड, टियर गैस, गेट तोड़ा... फिर एनकाउंटर, सात घंटे तक क्या-क्या हुआ?

Wed, 23 Sep 2026 09:39 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 09:39 AM IST
सार

यूपी के आजमगढ़ में पत्नी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या करने वाला आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आरोपी को पुलिस ने सात घंटे तक बंधक बच्चों को छोड़ने और खुद के आत्मसमर्पण के लिए समझाया, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया।

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Azamgarh case Accused shot his son and opened fire on police After three murders Arvind killed in encounter
azamgarh murder case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में पत्नी समेत तीन लोगों की हत्या के बाद तीन बच्चों को कमरे में बंधक बनाने वाले अरविंद कुमार ने पुलिस टीम पर भी गोलियां बरसा दीं। करीब सात घंटे तक पुलिस उसे आत्मसमर्पण के लिए समझाती रही। इसी दौरान कमरे के भीतर से गोली चलने की आवाज आई। 


बच्चों की जान बचाने के लिए एसपी डॉ. अनिल कुमार, एसओजी प्रभारी संजय सिंह और आरक्षी प्रदीप ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। पुलिस के अंदर पहुंचते ही आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अरविंद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 
Azamgarh case Accused shot his son and opened fire on police After three murders Arvind killed in encounter
वारदात के बारे में लोगों को बताता पंडितों के साथ आया युवक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खूनी घटनाक्रम की शुरुआत
वहीं, आरोपी की गोली से घायल नौ वर्षीय बेटे शौर्य सिंह की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे खूनी घटनाक्रम की शुरुआत मंगलवार को भाई की आत्मा शांति के लिए की जा रही पूजा के दौरान हुए विवाद से हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अरविंद सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने पूजा के लिए आए दो पुजारियों को भी बेरहमी से मार डाला। यह जघन्य वारदात यहीं नहीं रुकी। 

 
Azamgarh case Accused shot his son and opened fire on police After three murders Arvind killed in encounter
मौके पर कमरा खुलवाने का प्रयास करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सात घंटे का मान-मनौव्वल और गोलीबारी
तीन हत्या करने के बाद आरोपी अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चला गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घर के अंदर उसके तीन मासूम बच्चे मौजूद थे, जो इस भयावह स्थिति के गवाह बन गए। करीब सात घंटे तक पुलिस ने आरोपी अरविंद से बातचीत करती रही। पुलिस का मुख्य प्रयास था कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और आरोपी भी आत्मसमर्पण कर दे। 

 
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Azamgarh case Accused shot his son and opened fire on police After three murders Arvind killed in encounter
आरोपी अरविंद की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कई घंटे तक बातचीत चलने के बाद अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस अप्रत्याशित घटना से पुलिस को अंदेशा हुआ कि अब हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। घर में प्रवेश के लिए पुलिस ने स्टन ग्रेनेड और टियर गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
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Azamgarh case Accused shot his son and opened fire on police After three murders Arvind killed in encounter
Azamgarh - फोटो : ANI
पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी का एनकाउंटर किया
पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम के अंदर पहुंचते ही आरोपी अरविंद सिंह ने गोलियां बरसा दीं। उसने लगातार चार-पांच राउंड फायर किए। आरोपी के पास छह राउंड की रिवॉल्वर थी और उसने अपनी सभी गोलियां चला दी थीं। 

 
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