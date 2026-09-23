यूपी: परित्यक्त सिंचाई भवन में चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री, तीन गिरफ्तार; नौ बने तमंचे और उपकरण बरामद

अवैध कारोबार के तार बिहार तक, मुगलसराय-बक्सर कनेक्शन की जांच

जमानिया क्षेत्र में सामने अवैध असलहा कारोबार के मामले में पुलिस की जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के अनुसार क्षेत्र में यह कारोबार करीब दो से तीन साल से चल रहा था। जांच में मुगलसराय और बक्सर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।



थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर पड़ोसी राज्य बिहार से जुड़े संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अवैध कारोबार के इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा इसकी गतिविधियां किन क्षेत्रों तक फैली हुई हैं।



उन्होंने बताया कि मुगलसराय और बक्सर से जुड़े कनेक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में अन्य लोगों की भूमिका और नेटवर्क को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार आगे इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।