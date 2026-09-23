पांच मौतों की गुत्थी उलझी: परिजनों का आरोप- पुलिस फायरिंग में बेटे की मौत, आरोपों को पुलिस ने किया खारिज

1 of 5 आरोपी अरविंद की मां और बहन व मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला







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आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में हुई पांच मौतों के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी अरविंद सिंह के आठ वर्षीय बेटे शौर्य सिंह की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि शौर्य की मौत पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पुलिस इसे आरोपी की गोली से हुई जवाबी कार्रवाई बता रही है। इस घटना में आरोपी, उसकी पत्नी और दो पंडितों सहित कुल पांच लोगों की जान गई है।

2 of 5 आजमगढ़ हत्याकांड के बाद मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

आधार कार्ड के विवाद ने लिया खूनी हिंसा का रूप

मंगलवार शाम को आरोपी अरविंद सिंह के घर पर प्रेत बाधा दूर करने के लिए एक अनुष्ठान चल रहा था। बाजार से लौटने के बाद अरविंद ने पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी पत्नी बबीता और दो पंडितों महेंद्र पाठक व अखिलेश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद अरविंद ने अपने बच्चों के साथ खुद को घर में बंद कर लिया। सूचना मिलने पर वाराणसी जोन के एडीजी और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

3 of 5 आरोपी अरविंद की मां व बहन - फोटो : अमर उजाला

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4 of 5 तीनों मृतकों की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

यह है पूरा मामला

अरविंद सिंह के घर में तीन-चार दिन से पूजा चल रही थी। मंगलवार शाम को अरविंद बाजार से घर पहुंचा। उसने पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि विवाद के दौरान अरविंद ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी पत्नी बबीता और दो पंडितों की मौत हो गई। फायरिंग होते ही पूजा में शामिल अन्य पंडित मौके से भाग निकले।

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5 of 5 आरोपी अरविंद सिंह - फोटो : अमर उजाला