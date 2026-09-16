हाथों में तिरंगा लिए खिलाड़ियों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन

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प्रधानमंत्री एवं वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के 77वें जन्मदिन पर बुधवार को परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। जन्मदिन समारोह में 1077 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बालिका खिलाड़ियों के साथ विकास इंटर कॉलेज, परमानंदपुर की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। बड़ी संख्या में बेटियों की मौजूदगी से पूरा स्टेडियम उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। छात्राओं ने हाथ में तिरंगा लेकर मानव शृंखला बनाई। साथ ही पीएम के कटआउट के साथ सेल्फी ली।

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