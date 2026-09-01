{"_id":"6a96dba6689fa4a1d5072dca","slug":"video-newborn-dumped-in-field-life-saved-thanks-to-police-promptness-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मौत के मुहाने से लौटा मासूम, खेत में फेंका गया नवजात, पुलिस की तत्परता से बची जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में रोहनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जन्म के कुछ ही समय बाद एक नवजात को किसी ने लोकलाज के भय से खेत में फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों से नवजात के खेत में पड़े होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजू सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।

... और पढ़ें