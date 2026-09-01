यूपी में आप का मिशन 2027: संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, स्कूलों की बदहाली पर आंदोलन की चेतावनी
पीडीडीयू जंक्शन पहुंचे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि रोजगार, सामाजिक न्याय और आरक्षण प्रमुख मुद्दे होंगे। स्कूलों की बदहाली पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मंगलवार को पीडीडीयू जंक्शन पहुंचे पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। संगठन को मजबूत करने के साथ पदयात्राओं और जनसंपर्क अभियान को भी तेज किया जाएगा।
संजय सिंह त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से पीडीडीयू जंक्शन पहुंचे। यहां आप जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए।
संजय सिंह ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने जिले के कई स्कूलों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में तमाम खामियां सामने आई हैं। उनका आरोप था कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ी धनराशि खर्च की है, इसके बावजूद कई विद्यालयों की स्थिति बदहाल है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा जाएगा। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी।
उन्होंने भाजपा पर ‘गंदी सियासत’ और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। नेताओं के आपत्तिजनक वीडियो और बयानों को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा।
राम मंदिर की जमीन से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास 13 जमीनों से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों पर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं और मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मंदिर के नए सीईओ और चंपत राय की वापसी की चर्चाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि यह शोषित और वंचित समाज का संवैधानिक अधिकार है। 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप संगठन विस्तार और जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहेगी।