वाराणसी में दर्दनाक हादसा: स्कूल जा रही छात्रा की डंपर की चपेट में आने से मौत, सड़क पर शव रखकर लगाया जाम

परिजनों का कहना है कि घटना की सूचना के बाद विद्यालय से कोई नहीं पहुंचा। घटना से नाराज परिजन शव को लेकर श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के सामने चंद्रा-बलुआ रोड पर पहुंच गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।







सूचना पर चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए। मृतका चार बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। फिलहाल परिजन और ग्रामीण शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं।







सड़क जाम कर रहे लोग जिलाधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे। चौबेपुर व चोलापुर प्रभारी समझा- बुझाकर शांत करने में जुटे लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। प्रभारी निरीक्षक का कहना है प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। चालक व डंपर को कब्जे में लिया गया है।