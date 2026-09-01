अपराधियों पर एक्शन: 33 दिन के अंदर वाराणसी जोन पुलिस के शिकंजे में 39 इनामी बदमाश, चंदौली पुलिस ने मारी बाजी
पूर्वांचल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 33 दिन के अंदर वाराणसी जोन पुलिस ने 39 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया।
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हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म जैसे जघन्य मामलों में वांछित 10 हजार से 50 हजार तक के इनामी 39 आरोपियों को वाराणसी जोन की पुलिस ने 33 दिन के अंदर गिरफ्तार किया। कोर्ट के माध्यम से उन्हें जेल की सलाखों में भिजवाया। चंदौली पुलिस ने अन्य आठ जिलों की अपेक्षा 17 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर्वाधिक इनामी चंदौली ने गिरफ्तार किए। डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण के पर्यवेक्षण में 26 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई।
एडीजी जोन वाराणसी नवीन अरोरा ने बताया क 29 जुलाई से 31 अगस्त तक शिकंजा अभियान चलाया गया। इसमें डकैती, हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में वांछित 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में 10 ऐसे थे, जिन पर 50000 रुपये का इनाम घोषित था। वहीं, 26 अपराधियों पर 25000 रुपये का इनाम था। एक अपराधी पर 20000 रुपये का इनाम घोषित था। दो अन्य अपराधियों पर 10000 रुपये का इनाम रखा गया था।
इस अभियान में चंदौली जिले की पुलिस ने सर्वाधिक 17 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर जिले में पांच इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। जौनपुर और सोनभद्र जिलों से चार-चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर, भदोही और आजमगढ़ जिलों से तीन-तीन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। चंदौली पुलिस का प्रदर्शन जोन के अन्य जिलों से बेहतर रहा।
गिरफ्तार किए गए आरोपी कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित थे। इनमें डकैती, लूट और चोरी जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म, फिरौती के लिए अपहरण और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी गिरफ्तारियां की गईं।
पशु-तस्करी और अवैध शराब तस्करी जैसे मामलों में वांछित अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आए। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। डीआईजी रेंज वैभव कृष्ण और चंदौली के पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।