{"_id":"6a98250107a0532c2705357d","slug":"video-incessant-rain-in-varanasi-causes-waterlogging-in-many-areas-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाराणसी में बारिश के चलते बुधवार को भी शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। इससे पहले मंगलवार को शहर के 32 इलाकों में जलभराव हुआ। आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। पार्षदों के पास भी जनता की शिकायतें पहुंच रही हैं। पार्षद जलकल के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्या का निस्तारण कराने में जुटे हैं। बारिश से लक्सा, गोदौलिया, गिरजाघर, नई सड़क, दशाश्वमेध मार्ग पर भी जलभराव हुआ। बिजली निगम के डीपीएच उपकेंद्र, बनारस रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर पानी लग गया। बीएचयू इमरजेंसी के बाहर जलभराव हुआ। भदऊं रेलवे डाट पुल, नई सड़क, लहरतारा कैंसर अस्पताल के आसपास, कैंट स्टेशन के सामने, डीआरएम कार्यालय, मंडुवाडीह स्टेशन, भिखारीपुर से अमरा अखरी वाले मार्ग, पहड़िया, बालाजी नगर कॉलोनी, बीएचयू कैंपस, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, इमरजेंसी, महमूरगंज में जलभराव रहा।
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