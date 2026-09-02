पैर एक है, हौसला पूरा आसमानः थकती है, बैठती है फिर चल पड़ती है, एक पैर पर स्कूल जाती है सात साल की बच्ची

किसी के लिए घर से स्कूल तक का 400 मीटर का रास्ता महज चंद मिनटों का सफर है, लेकिन सात वर्षीय रागिनी राजभर के लिए यह दूरी रोज एक बड़ी परीक्षा बन जाती है। एक पैर से दिव्यांग रागिनी जब स्कूल के लिए निकलती है तो उसकी हर छलांग उसके हौसले की कहानी बयां करती है। रास्ते में थककर बैठती है, कुछ देर सांस लेती है और फिर हिम्मत जुटाकर एक पैर के सहारे कूदते हुए विद्यालय की ओर बढ़ जाती है।

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रागिनी शिक्षा क्षेत्र मनियर के प्राथमिक विद्यालय दिघेड़ा में कक्षा एक की छात्रा है। बचपन में सड़क हादसे में उसने अपना एक पैर खो दिया। परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पैर ठीक नहीं हो सका। आर्थिक तंगी के बीच परिवार बेटी के लिए कृत्रिम अंग या ट्राई साइकिल की व्यवस्था भी नहीं कर सकी।रागिनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विद्यालय तक पहुंचना थी। घर से स्कूल की दूरी करीब 400 मीटर है। सामान्य बच्चों के लिए यह दूरी आसान है, लेकिन रागिनी को एक-एक छलांग भरने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में माता-पिता उसे अकेले स्कूल भेजने से डरते थे। जब मजदूरी से समय मिलता तो उसे गोद में उठाकर विद्यालय पहुंचा देते थे। काम पर जाने के बाद रागिनी घर में ही रह जाती। पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देखकर वह रोने लगती थी। उसके मन में भी पढ़ने और स्कूल जाने की ललक थी। आखिरकार रागिनी ने खुद ही तय कर लिया कि वह भी स्कूल जाएगी। गोद का सहारा नहीं मिला तो उसने अपने एक पैर को ही सहारा बना लिया। अब वह रोज एक पैर से कूदते हुए स्कूल जाती है। रास्ते में थकान बढ़ने पर बैठकर कुछ देर आराम करती है और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है।