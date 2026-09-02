शौक पूरे करने के लिए बना तस्कर: बक्सर से 90 लाख का हेरोइन लेकर पहुंचा गाजीपुर, डिलीवरी से पहले दबोचा गया

डिलीवरी से पहले गिरफ्तारी ने खोली कड़ी

एएनटीएफ थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि अकलीम की गिरफ्तारी से पुलिस को हेरोइन की सप्लाई के एक कनेक्शन का पता चला है। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि बक्सर से खेप किसके जरिए पहुंची और गाजीपुर में इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस आरोपी के बताए लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।



शौक पूरा करने को करता था तस्करी

एएनटीएफ थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शौक पूरा करने के लिए वह मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल हुआ था। हालांकि, पुलिस अब उसके इस बयान के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। ऐसे में पूछताछ के आधार पर बिहार से गाजीपुर तक फैले सप्लाई नेटवर्क की अन्य कड़ियां सामने आने की उम्मीद है।



