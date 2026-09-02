वाराणसी: बीएचयू के डिप्टी रजिस्ट्रार पर पत्नी के गंभीर आरोप, महिला कर्मचारी से अफेयर का किया दावा; एफआईआर दर्ज

बीएचयू के दो बच्चों के पिता डिप्टी रजिस्ट्रार की पत्नी ने अस्पताल की महिला कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध रखने का आरोप लगाया है। पीड़िता एसआर मेनगा ने अपने पति डिप्टी रजिस्ट्रार ए. वेलु और सर सुंदरलाल अस्पताल की एक महिला कर्मचारी के खिलाफ लंका थाने में मंगलवार की रात प्राथमिकी दर्ज कराई।

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पत्नी ने लगाए ये आरोप

मेनगा ने कहा कि वह ह्रदय रोगी है। अक्सर उसके सीने में दर्द भी होता है। पति पर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। वहीं तीन महीने पहले आईएमएस निदेशक, कुलपति और ट्रॉमा सेंटर के तत्कालीन प्रभारी से शिकायत कर कहा था, मैं इस शहर में नई हूं। दोनों बच्चे पिता का इंतजार कर रहे हैं। मेरा पति मुझे लौटा दें। वह गेस्ट हाउस में महिला कर्मचारी के साथ रह रहे हैं। इसके बाद से इस मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया था।