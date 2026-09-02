दाह संस्कार की तैयारी के बीच उठ बैठा बुजुर्ग: घर में बिलख रहे थे सभी, जिंदा देख हुई खुशी; ईएमओ ने कही ये बात

दयाशंकर पाल ने बताया कि पिता के दोबारा उठकर बैठने से पूरे परिवार को बड़ी राहत मिली है। कुछ देर पहले तक परिवार उन्हें खोने के सदमे में था, लेकिन अचानक उनके उठ बैठने से माहौल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने इसे ईश्वर की कृपा बताया।



जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. नीरज ने बताया कि मरीज बेहोशी की हालत में था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती किया गया है। चिकित्सकों ने विश्वनाथ पाल की स्थिति की जांच के लिए सिटी स्कैन कराने की सलाह दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनकी स्थिति के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।



विश्वनाथ के बेसुध होने से लेकर उनके अचानक उठ बैठने तक की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। लोग भी इसे लेकर हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को परिजनों ने मृत समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, वह अचानक उठकर बैठ गया।