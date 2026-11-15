छठ व्रतियों में दिखा गजब का उत्साह, पारंपरिक गीतों से गूंजा गंगा घाट

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महापर्व डाला छठ पर काशी के गंगा घाटों से लेकर कुंडों, तालाबों और सरोवरों तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान काशी का माहौल मिनी बिहार जैसा नजर आ रहा है। वहीं घाटों पर पहुंचीं व्रतियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए व्रत किया।

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