बिजली के झालरों से जगमगाया गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा; VIDEO

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गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे को आकर्षक बिजली के झालरों से सजाया गया है। रंग-बिरंगी रोशनी से गुरुद्वारे की भव्यता देखते ही बन रही है। शाम होते ही परिसर जगमगा उठता है। सजावट को देखने के लिए राहगीर भी ठहर रहे हैं। रोशनी से पूरा परिसर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

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