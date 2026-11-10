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हथुआ मार्केट से निकली गोवर्धन पूजा की शोभायात्रा, VIDEO
वाराणसी के चेतगंज स्थित हथुआ मार्केट से गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक वाद्ययंत्रों और जयकारों के बीच निकली शोभायात्रा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
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