हथुआ मार्केट से निकली गोवर्धन पूजा की शोभायात्रा, VIDEO

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वाराणसी के चेतगंज स्थित हथुआ मार्केट से गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक वाद्ययंत्रों और जयकारों के बीच निकली शोभायात्रा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जगह-जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

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