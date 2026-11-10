यूपी: दीपावली की रात घर में घुसकर परिवार पर हमला, गड़ासी से काटकर युवक की हत्या, एक घायल; 9 पर मुकदमा

दीपावली की रात जब परिवार घर में त्योहार मना रहा था, तभी पुरानी रंजिश में हमलावरों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। लाठी-डंडों और गड़ासी से किए गए हमले में रमेश यादव (40) की मौत हो गई, जबकि उनके भाई मुन्नू यादव (50) और 17 वर्षीय भतीजा प्रदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रमेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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मामला तेजी बाजार थाना क्षेत्र के बसरा गांव का है। मृतक के बेटे शुभम यादव के अनुसार, रविवार रात करीब आठ बजे परिवार के लोग घर में दीपावली मना रहे थे। इसी दौरान गांव की चौहान बस्ती से आठ से दस लोग लाठी-डंडों और गड़ासी से लैस होकर घर में घुस आए। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रमेश, उनके भाई मुन्नू और भतीजे प्रदीप को गंभीर चोटें आईं। विज्ञापन



घटना की सूचना पर 108 एंबुलेंस से तीनों घायलों को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। रमेश की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। मुन्नू और प्रदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुन्नू के दाहिने हाथ के पंजे में फ्रैक्चर है, जबकि प्रदीप का बायां हाथ टूट गया है। मामला तेजी बाजार थाना क्षेत्र के बसरा गांव का है। मृतक के बेटे शुभम यादव के अनुसार, रविवार रात करीब आठ बजे परिवार के लोग घर में दीपावली मना रहे थे। इसी दौरान गांव की चौहान बस्ती से आठ से दस लोग लाठी-डंडों और गड़ासी से लैस होकर घर में घुस आए। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रमेश, उनके भाई मुन्नू और भतीजे प्रदीप को गंभीर चोटें आईं।घटना की सूचना पर 108 एंबुलेंस से तीनों घायलों को बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। रमेश की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। मुन्नू और प्रदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुन्नू के दाहिने हाथ के पंजे में फ्रैक्चर है, जबकि प्रदीप का बायां हाथ टूट गया है।

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