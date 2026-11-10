भाई दूज: कर्मों का लेखा-जोखा याद दिलाएगी यम द्वितीया, 12:36 बजे से शुरू होगा मुहूर्त; होगी विशेष पूजा
भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज और भगवान चित्रगुप्त का पूजनोत्सव 10 नवंबर को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर 12:36 बजे शुरू होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहन के घर भोजन और यमुना स्नान से यमभय से मुक्ति मिलती है। चित्रगुप्त पूजन में कलम-दवात की पूजा होगी।
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भाई-बहन के अटूट प्रेम के साथ जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब रखने का संदेश देने वाला पर्व भाई दूज मंगलवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी दिन कायस्थ समाज के आराध्य भगवान चित्रगुप्त का पूजनोत्सव भी होगा। इस अवसर पर कलम-दवात की पूजा कर ज्ञान, विवेक और सद्कर्मों की कामना की जाएगी।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज पर बहन के घर जाकर भोजन करना और उसका आतिथ्य स्वीकार करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहीं, भाई-बहन के एक साथ यमुना स्नान करने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। इस पर्व के पीछे भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का संदेश भी छिपा है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:36 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 1:59 बजे तक रहेगी। शास्त्रसम्मत परंपरा के अनुसार भाई दूज, यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजन पूर्वविद्धा तथा मध्याह्न-अपराह्न व्यापिनी तिथि में करने का विधान है। इस आधार पर तीनों पर्व और अनुष्ठान 10 नवंबर मंगलवार को ही मनाए जाएंगे।
ब्रह्मा की काया से हुआ था चित्रगुप्त का प्राकट्य
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त को जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने का दायित्व मिला है। कथा के मुताबिक, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी यमराज को सौंपी तो बढ़ती आबादी के कारण यह कार्य कठिन होने लगा। यमराज की समस्या सुनकर ब्रह्मा जी 11 हजार वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। इसके बाद उनकी काया से तेजस्वी पुरुष का प्राकट्य हुआ। उनके हाथों में कलम और दवात थे। काया से उत्पन्न होने के कारण उन्हें कायस्थ और चित्त में गुप्त रहने के कारण चित्रगुप्त नाम मिला। तभी से उन्हें जीवों के कर्मों का लेखा रखने वाला देवता माना जाता है।