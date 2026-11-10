यूपी: उधार कपड़ा नहीं दिया तो दुकानदार को रास्ते में घेरकर पीटा, पांच परिजन भी बने निशाना; नौ के खिलाफ केस

आरोप है कि युवकों ने अजय का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद अजय दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने अपने छह अन्य साथियों के साथ उन्हें घेर लिया। सभी ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया।



अजय को पिटता देख बीच-बचाव करने पहुंचे दीपक सोनकर, संजय सोनकर, विजय सोनकर, मनीष सोनकर और सचिन सोनकर को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। हमले में सभी छह लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चील्ह पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को ट्रामा सेंटर मीरजापुर रेफर कर दिया गया।



अजय सोनकर ने थाने में तहरीर देकर मारपीट, मोबाइल तोड़ने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडेय ने बताया कि उधार के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। दुकानदार की तहरीर पर तीन नामजद और छह अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।