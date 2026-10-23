{"_id":"6adb869c9f8a63137c0ddee6","slug":"video-golden-sporting-club-takes-out-immersion-procession-goddess-durga-godowlia-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोदौलिया पर गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब ने निकाली मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोदौलिया पर गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब ने निकाली मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:39 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:39 PM IST







Link Copied



वाराणसी के गोदौलिया में गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ शामिल हुए। इस दौरान मां के जयकारों से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को विदाई देकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ... और पढ़ें

विज्ञापन