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देव दीपावली पर केदार घाट पर गंगा आरती, निखरी काशी की विरासत
देव दीपावली के अवसर पर केदार घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती और पूजन का आयोजन किया गया। गंगोत्री सेवा समिति ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस दौरान दीपों की रोशनी में काशी की आध्यात्मिक विरासत अत्यंत निखरी हुई प्रतीत हुई। गंगा की लहरों पर झिलमिलाते दीपों की टिमटिमाहट ने अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। धूप-दीप की सुगंध और वैदिक मंत्रों के गूंजते स्वरों से पूरा घाट भक्तिमय हो गया। आरती की लौ उठने पर ऐसा लगा मानो दीपों का प्रकाश मां गंगा की जलधारा में उतरकर आध्यात्मिक आभा बिखेर रहा हो। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। उन्होंने सुख-समृद्धि की कामना भी की। गंगोत्री सेवा समिति के पं. संदीप कुमार दुबे (सोनू महाराज) ने वैदिक रीति-रिवाज से मां गंगा का पूजन-अर्चन कराया। घंट-घड़ियाल, शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच आरती की लौ के साथ मां गंगा की स्तुति की गई। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रद्धालुओं ने घाट की सीढ़ियों और गंगा तट पर दीप प्रज्वलित किए।
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