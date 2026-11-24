1 of 5 दुल्हन की तरह सजी काशी - फोटो : ANI

काशी में देव दीपावली का महापर्व मंगलवार को भव्यता और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। गंगा के 84 घाटों से लेकर वरुणा नदी के तट और शहर के कुंड-तालाबों तक असंख्य दीपों की रोशनी ने अद्भुत छटा बिखेरी। गंगा के दोनों तट दीपों से जगमगाते नजर आए। नमो घाट, दशाश्वमेध, अस्सी और ललिता घाट से उत्सव का नजारा लाइव प्रसारित किया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक और श्रद्धालु काशी पहुंचे।

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2 of 5 देव दीपावली पर उमड़े श्रद्धालु - फोटो : अमर उजाला

देव दीपावली की तैयारियां जिला प्रशासन समेत विभिन्न विभागों ने करीब 15 दिन पहले से शुरू कर दी थीं। घाटों की सजावट, साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। नमो घाट पर पहुंचे पर्यटक भी यहां की भव्यता और व्यवस्थाओं से अभिभूत नजर आए। किसी ने काशी की आध्यात्मिक पहचान को उत्सव से जोड़कर देखा तो किसी के लिए यह यादगार अनुभव बन गया।

3 of 5 देव दीपावली पर सजे घाट - फोटो : अमर उजाला

नमो घाट पर पहुंचे एआरपी पुरंदर कुमार पांडेय ने कहा कि काशी दिव्य और भावनाओं से जुड़ी नगरी है। देव दीपावली इस नगरी की खूबसूरती और आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था।

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4 of 5 देव दीपावली पर दीप प्रज्ज्वलन करते अतिथि - फोटो : अमर उजाला

पहली बार नमो घाट पहुंचे आदित्य सिंह ने कहा कि यहां आकर बेहद उत्साह और सुख की अनुभूति हो रही है। घाट पर साफ-सफाई की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। आजमगढ़ के विशाल राय ने बताया कि वह तीन साल से देव दीपावली देखने काशी आ रहे हैं। नमो घाट का आयोजन हर बार उन्हें नया लगता है। इस बार उनके गांव रानी की सराय से भी कई युवा उत्सव देखने पहुंचे हैं।

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