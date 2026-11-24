उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए जीपीएस आधारित 'वाराणसी 84 घाट ऑडियो बुक-ऑडियो टूर' तैयार की है। देव दिवाली-2026 पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल काशी के 84 घाटों की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को जानना आसान बनाएगी।

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यह सुविधा यूपी टूरिज्म एप पर उपलब्ध है, जिससे पर्यटक बिना गाइड के अपनी सुविधानुसार घाटों का भ्रमण कर सकेंगे। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस डिजिटल पहल की खासियत जीपीएस तकनीक है। पर्यटक जैसे ही किसी घाट के नजदीक पहुंचेंगे, उससे जुड़ा ऑडियो अपने आप शुरू हो जाएगा।गंगा किनारे पैदल या नाव से भ्रमण करते समय हर पड़ाव पर संबंधित स्थल की जानकारी सुनने को मिलेगी। इससे भ्रमण का अनुभव अधिक रोचक और सहज बनेगा। पर्यटक ऑडियो बुक डाउनलोड कर ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से काशी के घाटों की कहानियां सुन सकते हैं।