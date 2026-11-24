06:25 PM, 24-Nov-2026 भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा बोले- स्वर्ग जैसी है काशी की दिव्यता देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने कहा कि काशी की दिव्यता स्वर्ग जैसी है।



देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने कहा कि काशी की दिव्यता स्वर्ग जैसी है।

06:07 PM, 24-Nov-2026 देव दिवाली पर सवा लाख दीपों से जगमगाया गंगा-गोमती संगम घाट देव दिवाली पर मंगलवार की देर शाम कैथी स्थित श्री मार्कंडेय महादेव घाट से गंगा-गोमती संगम घाट तक सवा लाख दीपों से सजाया गया। मां जान्हवी प्रज्ञा सेवा समिति ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। दोपहर से ही बच्चे और महिलाएं दीप सजाने, बाती रखने और तेल डालने में जुटे रहे।



देव दिवाली पर मंगलवार की देर शाम कैथी स्थित श्री मार्कंडेय महादेव घाट से गंगा-गोमती संगम घाट तक सवा लाख दीपों से सजाया गया। मां जान्हवी प्रज्ञा सेवा समिति ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। दोपहर से ही बच्चे और महिलाएं दीप सजाने, बाती रखने और तेल डालने में जुटे रहे।

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06:00 PM, 24-Nov-2026 पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लॉन्च किया 'वाराणसी 84 घाट ऑडियो टूर' उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए जीपीएस आधारित 'वाराणसी 84 घाट ऑडियो बुक-ऑडियो टूर' तैयार की है। देव दिवाली-2026 पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल काशी के 84 घाटों की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को जानना आसान बनाएगी।



उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए जीपीएस आधारित 'वाराणसी 84 घाट ऑडियो बुक-ऑडियो टूर' तैयार की है। देव दिवाली-2026 पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल काशी के 84 घाटों की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को जानना आसान बनाएगी।

05:48 PM, 24-Nov-2026 झालरों से सजा राजघाट पुल राजघाट पुल के पिलरों को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया, जो रोशनी के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। गंगा की लहरों में झिलमिलाते दीपों और जगमगाते पुल का दृश्य देखने के लिए लोग ठहरते नजर आए। पूरी काशी दीपों की रोशनी में नहाई नजर आई।



राजघाट पुल के पिलरों को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया, जो रोशनी के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। गंगा की लहरों में झिलमिलाते दीपों और जगमगाते पुल का दृश्य देखने के लिए लोग ठहरते नजर आए। पूरी काशी दीपों की रोशनी में नहाई नजर आई।

05:46 PM, 24-Nov-2026 गंगा के दोनों तटों पर दीपों की रोशनी से जगमगाई काशी वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा के दोनों तट दीपों की असंख्य रोशनी से जगमगा उठे। गंगा के उस पार से लेकर शहर के घाटों तक दीपों की कतारों ने अद्भुत छटा बिखेरी। नमो घाट के सामने गंगा पार का नजारा भी बेहद आकर्षक दिखा।



वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा के दोनों तट दीपों की असंख्य रोशनी से जगमगा उठे। गंगा के उस पार से लेकर शहर के घाटों तक दीपों की कतारों ने अद्भुत छटा बिखेरी। नमो घाट के सामने गंगा पार का नजारा भी बेहद आकर्षक दिखा।

05:43 PM, 24-Nov-2026 दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे मनोज तिवारी देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट सांसद व भजन गायक मनोज तिवारी पहुंचे। घाट पर महाआरती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है।



देव दीपावली के अवसर पर दशाश्वमेध घाट सांसद व भजन गायक मनोज तिवारी पहुंचे। घाट पर महाआरती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है।

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05:41 PM, 24-Nov-2026 हरिश्चंद्र घाट उमड़े श्रद्धालु देव दीपावली के अवसर पर काशी की दिव्यता और भव्यता देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर भारी भीड़ रही। पूरे घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था।



देव दीपावली के अवसर पर काशी की दिव्यता और भव्यता देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट पर भारी भीड़ रही। पूरे घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया था।

05:29 PM, 24-Nov-2026 दुल्हन की तरह सजी काशी देव दीपावली पर काशी दुल्हन की तरह सजी है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर- हर महादेव से काशी के घाट और कुंड गूंज रहे हैं।



देव दीपावली पर काशी दुल्हन की तरह सजी है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर- हर महादेव से काशी के घाट और कुंड गूंज रहे हैं।

05:12 PM, 24-Nov-2026 नमो घाट पर श्रद्धालुओं के स्वागत में बिछाया गया रेड कारपेट देव दीपावली पर नमो घाट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। घाट को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया गया। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी करा रहा है। घाट पर सजावट से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 300 कर्मचारियों को सौंपी गई है।



देव दीपावली पर नमो घाट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। घाट को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया गया। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी करा रहा है। घाट पर सजावट से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 300 कर्मचारियों को सौंपी गई है।