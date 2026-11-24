विश्वनाथ धाम में सभी द्वार से प्रवेश मिलेगा

देव दीपावली पर मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में सभी द्वारों से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। गंगा स्नान कर श्रद्धालु घाटों के रास्ते गंगा द्वार से धाम में प्रवेश कर सकेंगे। भीड़ बढ़ने पर वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। ललिता घाट पर शाम की गंगा आरती भी पूरे भव्यता के साथ होगी। इससे पहले सोमवार को धाम की आभा रंग-बिरंगे विद्युत झालरों से दमक उठी। 17 तरह के देसी-विदेशी फूलों से पूरे परिसर को सजा दिया गया है। सोमवार को दो लाख दस हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ सत्यम मिश्र ने बताया कि सुगंधित व आकर्षक पुष्पों और था रंग-बिरंगी विद्युत झालरों धाम को सजाया जाएगा। 15 हजार से अधिक दीप जलाए जाएंगे।



84 घाटों व 102 कुंडों पर भी उतरेगा देवलोक

देव दीपावली पर मंगलवार को आदि केशव घाट से लेकर सामने घाट तक 84 अर्धचंद्राकार घाटों के साथ ही 102 प्राचीन कुंडों-पोखरों और गंगापार की रेती पर लाखों दीपों की स्वर्णिम आभा बिखरेगी। 1985 में महज छह घाटों और 8,000 दीपों से शुरू हुए इस महापर्व के सफल संचालन के लिए 15 सदस्यीय कोर समिति बनाई गई है। महोत्सव का शुभारंभ नमो घाट पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह दीप प्रज्वलित कर करेंगे।



परंपरा के अनुसार, सभी 84 घाटों पर दीपदान की शुरुआत ऐतिहासिक पंचगंगा घाट स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित चुनार के बलुआ पत्थर वाले ‘हजारा’ दीप स्तंभ से होगी। काशी नरेश डॉ. विभूति नारायण सिंह की प्रेरणा से 1986 में पुनर्जीवित इस स्तंभ के 1,000 आलों में सबसे पहले दीप जलेंगे। 40 वर्षों से पुरोहितों व मल्लाहों द्वारा संजोई इस विरासत के साये में इस बार पदाधिकारी व पर्यटक मां गंगा को साक्षी मानकर नशामुक्ति का संकल्प भी लेंगे।