देवों के धरा पर उतरने के पर्व देव दीपावली पर काशी मंगलवार की शाम सोने जैसी दमक उठी। शुभ मुहूर्त में अंसख्य दीपों की रोशनी से सदानीरा का अर्धचंद्राकार तट जगमगा उठा। 21 लाख दीयों से पूरे 84 घाटों पर रोशनी बिखर गई। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का नजारा देखने लायक था। विद्युत लड़ियों और मिट्टी के दीयों और फूलों से पूरा धाम सजाया गया। नमो घाट पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप जलाकर देव दीपावली का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पर्यटकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। देखें- तस्वीरें
देव दीपावली की 35 तस्वीरें: दीपों से जगमग हुई काशी, दुल्हन की तरह सजा विश्वनाथ धाम; घाटों पर दिखी अलौकिक छटा
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 24 Nov 2026 08:11 PM IST
सार
देव दीपावली पर काशी सोने सी दमक उठी। 21 लाख दीयों से 84 घाट रोशन हुए। देव दीपावली की दिव्यता और भव्यता देखने के लिए सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हर- हर महादेव के जयकारे से सभी घाट गूंज उठे।
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