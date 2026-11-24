1 of 35 दुल्हन की तरह सजी काशी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

देवों के धरा पर उतरने के पर्व देव दीपावली पर काशी मंगलवार की शाम सोने जैसी दमक उठी। शुभ मुहूर्त में अंसख्य दीपों की रोशनी से सदानीरा का अर्धचंद्राकार तट जगमगा उठा। 21 लाख दीयों से पूरे 84 घाटों पर रोशनी बिखर गई। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का नजारा देखने लायक था। विद्युत लड़ियों और मिट्टी के दीयों और फूलों से पूरा धाम सजाया गया। नमो घाट पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप जलाकर देव दीपावली का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पर्यटकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। देखें- तस्वीरें

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2 of 35 श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर - फोटो : प्रशासन

देव दीपावली पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य सजावट की गई।

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देव दीपावली पर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य नजारा दिखा।

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4 of 35 श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर - फोटो : प्रशासन

देव दीपावली पर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों और विद्युत लड़ियों से सजाया गया।

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5 of 35 काशी विश्वनाथ मंदिर - फोटो : प्रशासन

देव दीपावली पर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों और विद्युत लड़ियों से सजाया गया।