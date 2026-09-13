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सनातन धर्म इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों ने दी एनडीए की परीक्षा
संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से वाराणसी जिले के आठ केंद्रों पर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) और 11 केंद्रों पर नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की लिखित परीक्षा रविवार को कराई गई। सीडीएस परीक्षा तीन पालियों में हुई। इसमें कुल 3912 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं, एनडीए की परीक्षा दो पालियों में हुई। इसमें 11417 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस तरह कुल 15329 परीक्षार्थी शामिल हुए।
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