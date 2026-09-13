सीवर पर सियासत: महापौर ने अखिलेश के पोस्ट पर किया पलटवार, बोरी और मलबा मिलने को बताया साजिश; चर्चा तेज

वास्तविक कारणों की पड़ताल और समाधान

इस जांच का मुख्य उद्देश्य जलभराव के वास्तविक कारणों का पता लगाना है। सीसीटीवी के इस आधुनिक दौर में यह पता लगाया जा सकता है। सीवर में बोरी कब डाली गई और किसके द्वारा डाली गई। इसके पीछे क्या वजह थी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। अधिकारियों ने जांच के दौरान सीवर में बोरे और नाले में मलबा भरा देखा है।



महापौर ने स्पष्ट किया कि इन गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। नगर निगम और जलकल जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यदि जानबूझकर सीवर और नालों को बाधित किया गया है। तो यह नगर निगम, जलकल और काशी की जनता की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात है।