बलिया: भेड़ी पुल से गिरा युवक, नदी में डूबने से मौत; दूसरे दिन घंटों तलाश के बाद नदी से मिला शव

बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के देवडीह केवटलिया स्थित भेड़ी पुल से गिरकर एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार देर शाम पुल से युवक के गिरने की सूचना गांव के कुछ बच्चों ने ग्रामीणों को दी थी। ग्रामीणों ने नदी में काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। रविवार को दोबारा तलाश शुरू करने पर युवक का शव नदी से बरामद हुआ। उसकी पहचान देवडीह निवासी मंटू राजभर (23) पुत्र सूरज राजभर के रूप में हुई।

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बताया जाता है कि शनिवार की देर शाम कुछ बच्चे पुल के पास मौजूद थे। उन्होंने एक युवक के पुल से नदी में गिरने की जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने नदी में उतरकर युवक की तलाश की, लेकिन देर तक खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। इधर, देवडीह निवासी सूरज राजभर का पुत्र मंटू शनिवार दोपहर से ही घर से गायब था।रविवार को मंटू के परिजनों और ग्रामीणों को आशंका हुई कि कहीं शनिवार को पुल से नदी में गिरने वाला युवक मंटू ही तो नहीं था। इसके बाद केवटलिया निवासी भूली साहनी और राजेश साहनी के सहयोग से नदी में फिर तलाश शुरू की गई। घंटों की खोजबीन के बाद पुल के नीचे नदी से युवक का शव बरामद कर लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मृतक की पहचान मंटू राजभर के रूप में की है।