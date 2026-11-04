महाश्मशान में आठ फीट मिट्टी जमा, कालरात्रि पूजन पर संकट;video

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महाश्मशान में आठ नवंबर की रात होने वाले पारंपरिक कालरात्रि पूजन से पहले सफाई का संकट खड़ा हो गया है। मंदिर परिसर और पूजन स्थल पर आठ से नौ फीट तक मिट्टी जमा होने का दावा किया गया है। समिति अध्यक्ष ने नगर निगम पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सफाई कराने की अपील की है।

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