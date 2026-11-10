काशी के मंदिरों में अन्नकूट: मेवों की माला से सजे बाबा, रजत प्रतिमा की शोभायात्रा ने मोहा; गूंजा ओम नम: शिवाय
अन्नकूट पर्व पर टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास से बाबा विश्वनाथ की चल रजत प्रतिमा की शोभायात्रा निकली। काजू, किशमिश, बादाम और इलायची की मालाओं से सजे बाबा के दर्शन को विश्वनाथ गली में लोग ठहर गए। पीएसी बैंड ने शिव और रामभक्ति की धुनें बजाईं। गर्भगृह में आरती के साथ परंपरा पूरी हुई।
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काशी में बाबा विश्वनाथ की सवारी निकले तो गलियां केवल रास्ता नहीं रह जातीं, बल्कि आस्था का जीवंत उत्सव बन जाती हैं। अन्नकूट पर्व पर मंगलवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला। टेढ़ीनीम स्थित श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास से बाबा की चल रजत प्रतिमा की शोभायात्रा निकली तो पूरा इलाका शिवमय हो उठा। काजू, किशमिश, बादाम, लौंग और इलायची की मालाओं से सजे बाबा का दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। पीएसी बैंड की 'ओम नम: शिवाय' और 'श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में' की धुन के बीच मृदंगम की थाप और हर-हर महादेव के उद्घोष ने भक्ति का अद्भुत वातावरण बना दिया।
काजू-किशमिश और बादाम की मालाओं से हुआ श्रृंगार
अन्नकूट पर्व पर बाबा की चल रजत प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। काजू, किशमिश, बादाम, लौंग और इलायची की मालाओं से बाबा को सजाया गया। मेवों से तैयार इन मालाओं के बीच रजत प्रतिमा का स्वरूप देखते ही बन रहा था। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बाबा के इस अनूठे श्रृंगार को अपलक निहारते रहे। श्रृंगार में काशी की पारंपरिक धार्मिक विरासत और भक्तों की अनन्य श्रद्धा की झलक दिखाई दी।
पं. सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में संजीव रत्न मिश्र भानु ने विधि-विधान से बाबा का श्रृंगार और पूजन-अर्चन कराया। इसके बाद आरती उतारकर प्रतिमा को शोभायात्रा के लिए तैयार किया गया। महंत आवास पर सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।
शिव आराधना के साथ रामभक्ति की धुन ने मोहा मन
शोभायात्रा की रवानगी से पहले महंत आवास पर 36वीं वाहिनी पीएसी के बैंड ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। रामनगर से आए बैंड का नेतृत्व विनोद कुमार सिंह ने किया। बैंड ने जैसे ही 'ओम नम: शिवाय' की धुन छेड़ी, पूरा परिसर शिव आराधना में डूब गया। इसके बाद 'श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में' की धुन सुनाई दी तो शिवभक्ति के बीच रामभक्ति का रंग भी घुल गया।
एक ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे तो दूसरी ओर रामभक्ति की धुन श्रद्धालुओं को भावविभोर कर रही थी। बैंड की स्वर लहरियों के बीच मृदंगम की थाप ने उत्सव की रंगत और बढ़ा दी। श्रद्धालु देर तक इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे।
विश्वनाथ गली में थम गए कदम, जुड़ गए हाथ
बैंड की धुन और मृदंगम की थाप के साथ बाबा की रजत प्रतिमा की शोभायात्रा महंत आवास से निकली। आगे-आगे पीएसी बैंड और उसके पीछे बाबा की सवारी के साथ श्रद्धालुओं का समूह चल रहा था। जैसे ही शोभायात्रा विश्वनाथ गली में पहुंची, वहां का दृश्य भावपूर्ण हो गया। दुकानों पर बैठे दुकानदार, खरीदारी कर रहे लोग और राह चलते श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए ठहर गए।
किसी ने हाथ जोड़कर नमन किया तो किसी ने सिर झुकाकर अपने आराध्य का अभिवादन किया। कई श्रद्धालु मोबाइल में बाबा के अनूठे श्रृंगार और शोभायात्रा के दृश्य कैद करते नजर आए। गली में जहां जो था, वहीं कुछ पल के लिए ठहर गया। हर-हर महादेव के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा।
बाबा की सवारी गुजरने के दौरान श्रद्धालुओं की निगाहें रजत प्रतिमा पर टिकी रहीं। कोई सुख-समृद्धि की कामना कर रहा था तो कोई परिवार के मंगल की प्रार्थना। काशी की गलियों में बाबा और भक्तों के बीच का यह आत्मीय रिश्ता एक बार फिर जीवंत दिखाई दिया।
गर्भगृह में विराजे बाबा, विधि-विधान से उतारी गई आरती
शोभायात्रा रामनगर से आई 36वीं वाहिनी पीएसी के बैंड के साथ मंदिर चौक तक पहुंची। इसके बाद बाबा की चल रजत प्रतिमा को विधि-विधान से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया गया। यहां संजीव रत्न मिश्र भानु ने बाबा की आरती उतारी और परंपरागत पूजन-अर्चन संपन्न कराया। अन्नकूट पर्व पर महंत आवास से मंदिर के गर्भगृह तक चली इस धार्मिक परंपरा में श्रद्धालुओं ने भी पूरी श्रद्धा के साथ सहभागिता की।
शोभायात्रा में मनोज शर्मा बाबा का दंड लेकर चल रहे थे। वहीं, ऋषि झिंगरन चंवर और पुनीत जेतली पागल बाबा छत्र लेकर चल रहे थे। इन पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों के साथ बाबा की सवारी ने काशी की पुरातन परंपरा की झलक प्रस्तुत की।
महंत परिवार की पीढ़ियों पुरानी परंपरा का हुआ निर्वहन
अन्नकूट पर बाबा के श्रृंगार, पूजन और शोभायात्रा की परंपरा महंत परिवार से जुड़ी हुई है। इस वर्ष महंत परिवार में वंशवृद्धि के कारण पारंपरिक जिम्मेदारी संजीव रत्न मिश्र भानु ने निभाई। उन्होंने बाबा की रजत प्रतिमा का श्रृंगार करने से लेकर पूजन और आरती तक की सभी रस्में पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न कराईं।
काशी में धार्मिक आयोजनों की विशेषता केवल उनकी भव्यता नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का निरंतर निर्वहन भी है। महंत आवास से बाबा की सवारी निकलने और गर्भगृह में प्रतिमा विराजमान कराने की रस्म इसी धार्मिक विरासत का हिस्सा है। इसमें महंत परिवार के साथ श्रद्धालुओं की सहभागिता भी इस परंपरा को जीवंत बनाए रखती है।
अन्नकूट की इस शोभायात्रा में मेवों की मालाओं से सजे बाबा का दिव्य स्वरूप, पीएसी बैंड की भक्तिमय प्रस्तुतियां और विश्वनाथ गली में श्रद्धालुओं का भावपूर्ण नमन एक साथ दिखाई दिया। खास बात यह रही कि शिव आराधना के बीच रामभक्ति की धुन ने आयोजन को अलग रंग दिया। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का ठहर जाना इस बात का प्रमाण रहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ केवल मंदिर के आराध्य नहीं, बल्कि यहां के जनजीवन और भावनाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।
21 क्विंटल प्रसाद से सजा स्वामीनारायण मंदिर, 56 व्यंजनों का लगा छप्पन भोग
वाराणसी। मछोदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में 56 प्रकार के व्यंजनों का छप्पन भोग अर्पित किया गया। करीब 21 क्विंटल प्रसाद से मंदिर परिसर में भव्य झांकी सजाई गई। सात दिनों की मेहनत से तैयार किए गए विभिन्न पकवानों को देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।
महोत्सव की शुरुआत गोवर्धन पूजा और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद अन्नकूट की आरती की गई। गुजरात से आए कारीगरों और मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के सहयोग से भंडारगृह में एक सप्ताह पहले से ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा रहे थे। महंत ने भी अपने हाथों से ठाकुरजी के लिए कई तरह के पकवान बनाए। पुजारी घनश्याम मेहता और शांतिलाल ने विधि-विधान से आरती संपन्न कराई। इस दौरान आतिशबाजी से मंदिर परिसर जगमगा उठा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्नकूट की झांकी के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे।
सात दिन में तैयार हुए पकवान, आतिशबाजी के बीच हुई आरती
अन्नकूट महोत्सव के बाद दिलीप भाई अमीन (लंदन) के सौजन्य से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान के जयकारे लगाए।
कार्यक्रम के अंत में महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास ने अतिथियों को पुष्पमाला और अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। इनमें पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रो. नागेंद्र पांडेय, प्रो. कमलाकांत त्रिपाठी, प्रो. बृजभूषण ओझा और अंबरीश सिंह भोला समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहे।
महोत्सव में गुजरात के वड़ताल से आए स्वामी देव स्वरूप, श्याम स्वामी, बैकुंठ स्वामी सहित कई संतों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। पूरे आयोजन में भक्ति, सेवा और उल्लास का वातावरण बना रहा।