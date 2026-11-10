काशी के मंदिरों में अन्नकूट: मेवों की माला से सजे बाबा, रजत प्रतिमा की शोभायात्रा ने मोहा; गूंजा ओम नम: शिवाय

महंत परिवार की पीढ़ियों पुरानी परंपरा का हुआ निर्वहन

अन्नकूट पर बाबा के श्रृंगार, पूजन और शोभायात्रा की परंपरा महंत परिवार से जुड़ी हुई है। इस वर्ष महंत परिवार में वंशवृद्धि के कारण पारंपरिक जिम्मेदारी संजीव रत्न मिश्र भानु ने निभाई। उन्होंने बाबा की रजत प्रतिमा का श्रृंगार करने से लेकर पूजन और आरती तक की सभी रस्में पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न कराईं।



काशी में धार्मिक आयोजनों की विशेषता केवल उनकी भव्यता नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का निरंतर निर्वहन भी है। महंत आवास से बाबा की सवारी निकलने और गर्भगृह में प्रतिमा विराजमान कराने की रस्म इसी धार्मिक विरासत का हिस्सा है। इसमें महंत परिवार के साथ श्रद्धालुओं की सहभागिता भी इस परंपरा को जीवंत बनाए रखती है।



अन्नकूट की इस शोभायात्रा में मेवों की मालाओं से सजे बाबा का दिव्य स्वरूप, पीएसी बैंड की भक्तिमय प्रस्तुतियां और विश्वनाथ गली में श्रद्धालुओं का भावपूर्ण नमन एक साथ दिखाई दिया। खास बात यह रही कि शिव आराधना के बीच रामभक्ति की धुन ने आयोजन को अलग रंग दिया। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का ठहर जाना इस बात का प्रमाण रहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ केवल मंदिर के आराध्य नहीं, बल्कि यहां के जनजीवन और भावनाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।