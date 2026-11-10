काशी: गोवर्धन पूजा में पहुंचे सीएम मोहन यादव, बोले- भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद शिवनाथ जी की तारीफ भी की। उन्होंने उनके बोलने के अंदाज का जिक्र करते हुए कहा, "हमारा भाषण कभी-कभी अटपटा हो सकता है, लेकिन शिवनाथ जी दनादन अच्छे से अपनी बात रख रहे थे।" उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों का ध्यान गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के बनारस में इस उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को प्रकृति और उसके महत्व का संदेश दिया था। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने और उसके संरक्षण का पर्व भी है। इस परंपरा के माध्यम से समाज को प्रकृति और पशुधन के महत्व को समझने की प्रेरणा मिलती है।इससे पहले गोवर्धन पूजा के अवसर पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। हथुआ मार्केट से शुरू हुई शोभायात्रा लहुराबीर, कबीरचौरा, मैदागिन, मछोदरी, प्रहलादघाट और भैंसासुर होते हुए नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम पहुंची।शोभायात्रा में भगवान श्रीकृष्ण-बलराम, शिव-पार्वती और भगवान श्रीराम से जुड़ी आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। नरमुंड धारण कर श्मशान में नृत्य करते भगवान भोलेनाथ का स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं, शिवगणों ने मुंह से आग के गोले निकालकर लोगों का ध्यान खींचा।