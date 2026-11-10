गोवर्धन पूजा: नरमुंड धारण कर नाचे शंकर, वृंदावन की झांकियों ने मोहा; अजय राय बोले- धर्म को राजनीति से न जोड़े

गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार को काशी में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। हथुआ मार्केट से निकली शोभायात्रा में नरमुंड धारण कर नृत्य करते भगवान शिव का स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान श्रीकृष्ण-बलराम, शिव-पार्वती और श्रीराम की आध्यात्मिक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। वृंदावन और मथुरा से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ ग्वाल-बालों की टोली और बनारसी लट्ठबाजी ने भी खूब आकर्षित किया। शाम पांच बजे नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम में आयोजित आध्यात्मिक सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

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हथुआ मार्केट से नमो घाट तक निकली शोभायात्रा

गोवर्धन पूजा समिति के तत्वावधान में दोपहर 12 बजे हथुआ मार्केट से शोभायात्रा शुरू हुई। यह लहुराबीर, कबीरचौरा, मैदागिन, मछोदरी, प्रहलादघाट और भैंसासुर होते हुए नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम पहुंचेगी। शोभायात्रा का उद्घाटन परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव ने किया। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया। गोवर्धन पूजा समिति के तत्वावधान में दोपहर 12 बजे हथुआ मार्केट से शोभायात्रा शुरू हुई। यह लहुराबीर, कबीरचौरा, मैदागिन, मछोदरी, प्रहलादघाट और भैंसासुर होते हुए नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम पहुंचेगी। शोभायात्रा का उद्घाटन परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव ने किया। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया।