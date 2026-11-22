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देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लेने घाटों पर पहुंचे मंडलायुक्त, डीएम और पुलिस आयुक्त

किशन चौबे

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:12 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:12 PM IST







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वाराणसी में देव दीपावली पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने रविवार को गंगा घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पर्व के मद्देनजर घाटों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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