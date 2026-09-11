रॉड से वार कर युवक की हत्या: जौनपुर में पीट-पीटकर युवक को मार डाला, शव सड़क पर रख परिजनों ने लगाया जाम

जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय विशाल यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाजार में तनाव फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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