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रॉड से वार कर युवक की हत्या: जौनपुर में पीट-पीटकर युवक को मार डाला, शव सड़क पर रख परिजनों ने लगाया जाम

Fri, 11 Sep 2026 12:29 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 11 Sep 2026 12:29 PM IST
सार

जौनपुर जिले में रॉड से पीट- पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना से रामदयालगंज में तनाव का माहौल हो गया। नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। 

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young man beaten to death with rod in Jaunpur Family members road blockade
मौके पर छानबीन करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय विशाल यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाजार में तनाव फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव और एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स और स्वाट सर्विलांस की टीम को तैनात किया गया है।
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पुलिस ने परिजनों को बताया कि घटना में शामिल दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि परिवार के लोग काफी आक्रोशित हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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