{"_id":"6ac4f26c2928accfff075d7a","slug":"video-bulldozer-action-in-varanasi-several-buildings-demolished-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, कई भवनों को किया गया ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी शहर में कचहरी से संदहा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया है। इस मार्ग पर बाधक बने निर्माण पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए थे। यह मार्ग लंबे समय से यातायात के लिए एक 'बॉटल नेक' बना हुआ था, जिससे आवागमन में परेशानी होती थी। प्रशासन की देखरेख में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई शुरू की गई है। सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से अतिक्रमण रोधी दस्ते ने मोर्चा संभाला है।

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