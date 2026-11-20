परंपरा: बाबरी विवाद के दौर में भी नहीं बुझने दिए देव दीपावली के दीये, काशीराज की मिली थी अनुमति; मना दीपोत्सव
देव दीपावली के संस्थापक पंडित नारायण गुरु ने बाबरी विवाद के दौर में भी काशी की दीपोत्सव परंपरा की लौ बुझने नहीं दी। वर्ष 1992 में विरोध और आयोजन रोकने की सलाह के बावजूद उन्होंने 84 घाटों पर 100-100 दीये जलाए। इससे पहले 1985 में काशीराज की अनुमति से पंचगंगा घाट पर दीपोत्सव की शुरुआत की थी।
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अयोध्या में बाबरी-राम जन्मभूमि विवाद के कारण देश में तनाव का माहौल था। लोग काशी में देव दीपावली का आयोजन नहीं करने की सलाह दे रहे थे। आशंका थी कि ऐसे माहौल में धार्मिक आयोजन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन देव दीपावली के संस्थापक और मंगला गौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने पीछे हटने से इन्कार कर दिया। वर्ष 1992 में उन्होंने 84 घाटों पर 100-100 दीपक जलाकर इस परंपरा की लौ को बुझने नहीं दिया।
महंत का कहना है कि आस्था और परंपरा को परिस्थितियों के कारण रोका नहीं जाना चाहिए। आज यही आयोजन काशी की पहचान बन चुका है। देव दीपावली को व्यापक रूप देने की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। काशी के तत्कालीन काशीराज विभूति नारायण सिंह से मुलाकात की और पंचगंगा घाट पर दीपोत्सव मनाने की योजना बताई। राजा ने सहमति जताई तो उन्हें संबल मिला। इसके बाद चाय-पान की दुकानों पर जाकर आम लोगों से संपर्क किया और आयोजन के बारे में बताया। लोग आगे आए और सहयोग किया। उस समय 100 दीपक जलाने में करीब 10 रुपये खर्च होते थे।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते
पंचगंगा घाट पर पांच नदियों का संगम माना जाता है। यहां पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। महंत पंडित नारायण गुरु ने दीपदान का महत्व समझाने के लिए मंत्र का उल्लेख किया। कहा-दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते। यानी यह दीपक मेरे पापों को दूर करे। हे संध्या दीपक, आपको मेरा नमस्कार है।
पहले साल काशी के राजा मुख्य अतिथि के रूप में आए। शुरुआत में शासन-प्रशासन से सहयोग नहीं लिया। धीरे-धीरे 78 घाटों तक आयोजन का विस्तार हुआ। बाद में दिवंगत आचार्य वागीश दत्त मिश्र के साथ कुंडों और तालाबों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। वर्ष 1992 में बाबरी विवाद के बीच 84 घाटों पर सीमित संख्या में दीप जलाने की बात कही गई। लोगों ने आयोजन रोकने की सलाह दी थी, लेकिन परंपरा जारी रखी गई। इससे दूसरे घाटों के लोग प्रेरित हुए और आयोजन का दायरा बढ़ता गया।
घाट ही इस आयोजन की असली पहचान हैं। वर्ष 2011 में गंगा के उस पार भी दीप जलाए गए। संत चिदानंद मुनि समेत कई लोगों का सहयोग मिला। इसी दौर में गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई।