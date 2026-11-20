दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते

पंचगंगा घाट पर पांच नदियों का संगम माना जाता है। यहां पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। महंत पंडित नारायण गुरु ने दीपदान का महत्व समझाने के लिए मंत्र का उल्लेख किया। कहा-दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते। यानी यह दीपक मेरे पापों को दूर करे। हे संध्या दीपक, आपको मेरा नमस्कार है।



पहले साल काशी के राजा मुख्य अतिथि के रूप में आए। शुरुआत में शासन-प्रशासन से सहयोग नहीं लिया। धीरे-धीरे 78 घाटों तक आयोजन का विस्तार हुआ। बाद में दिवंगत आचार्य वागीश दत्त मिश्र के साथ कुंडों और तालाबों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। वर्ष 1992 में बाबरी विवाद के बीच 84 घाटों पर सीमित संख्या में दीप जलाने की बात कही गई। लोगों ने आयोजन रोकने की सलाह दी थी, लेकिन परंपरा जारी रखी गई। इससे दूसरे घाटों के लोग प्रेरित हुए और आयोजन का दायरा बढ़ता गया।



घाट ही इस आयोजन की असली पहचान हैं। वर्ष 2011 में गंगा के उस पार भी दीप जलाए गए। संत चिदानंद मुनि समेत कई लोगों का सहयोग मिला। इसी दौर में गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई।