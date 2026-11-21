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पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए आजमगढ़ जिले की पुलिस ने तीन दिनों तक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन का अंदाज बिल्कुल फिल्मी रहा। गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिसकर्मी एजेंट बने तो महिला आरक्षी रीमा कुमारी एक आम लड़की के रूप में टीम में शामिल हुई। पुलिस टीम ने लड़की बेचने की कहानी तैयार कर एजेंटों से संपर्क साधा। विज्ञापन



इसके बाद पुलिस टीम रेडलाइट इलाके में वेश्यालय तक पहुंची और वहां बंधक बनाई गई आजमगढ़ की युवती को सकुशल मुक्त कराया। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि ऑपरेशन में शामिल होने के लिए महिला आरक्षी रीमा कुमारी ने खुद हिम्मत जुटाकर इच्छा जताई थी। इसके बाद संयुक्त पुलिस टीम उत्तरी दिनाजपुर पहुंची। विज्ञापन



टीम ने लड़की बेचने का झांसा देकर मानव तस्करी गिरोह के संपर्क में आने की रणनीति बनाई। एजेंटों के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ाई गई और टीम रेडलाइट इलाके में पहुंच गई। वहां से एजेंटों के जरिए टीम उस स्थान तक पहुंची, जहां कई लड़कियों को रखा गया था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर आजमगढ़ की लापता युवती पर पड़ी। इसके बाद पुलिस टीम रेडलाइट इलाके में वेश्यालय तक पहुंची और वहां बंधक बनाई गई आजमगढ़ की युवती को सकुशल मुक्त कराया। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि ऑपरेशन में शामिल होने के लिए महिला आरक्षी रीमा कुमारी ने खुद हिम्मत जुटाकर इच्छा जताई थी। इसके बाद संयुक्त पुलिस टीम उत्तरी दिनाजपुर पहुंची।टीम ने लड़की बेचने का झांसा देकर मानव तस्करी गिरोह के संपर्क में आने की रणनीति बनाई। एजेंटों के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ाई गई और टीम रेडलाइट इलाके में पहुंच गई। वहां से एजेंटों के जरिए टीम उस स्थान तक पहुंची, जहां कई लड़कियों को रखा गया था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों की नजर आजमगढ़ की लापता युवती पर पड़ी। विज्ञापन विज्ञापन

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पहचान सुनिश्चित होते ही टीम ने तत्काल अपने अन्य सदस्यों को सूचना दी और युवती को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहां मौजूद अन्य लड़कियां भी इसी तरह तस्करी का शिकार होकर पहुंची थीं।



पुलिस होने की जानकारी होते ही कई लड़कियों ने पुलिस से गुहार लगाई कि उन्हें भी वहां से मुक्त कराया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें भी जबरन वहां रखा गया है। इसके बाद आजमगढ़ पुलिस ने उत्तरी दिनाजपुर में संबंधित थाने की पुलिस टीम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी मुहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया।

हर दिन 20 से अधिक लोग करते थे युवती का यौन शोषण

एसपी सिटी ने बताया कि मुख्य आरोपी मुहम्मद अली ने युवती को अपने वेश्यालय में बंधक बना लिया था। आरोप है कि वहां उससे जबरन देह व्यापार कराया जाता था। पीड़ित के क्यान के अनुसार, हर दिन 20 से अधिक लोग उसके साथ दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर प्रताड़ित किया जाता था। गिरोह ने युवती की जिंदगी को नारकीय बना दिया था। आठ महीने तक वह यातना झेलती रही।

कई बार भागने की कोशिश की, पकड़े जाने पर होती थी बेरहमी से पिटाई

आपबीती सुनाते हुए पीड़िता ने बताया कि आठ महीने के दौरान उसने चार से पांच बार भागने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसे हर बार पकड़ लिया। बाद में उसके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने बताया कि एक समय ऐसा आ गया था, जब वह इस जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से अपनी मौत की दुआ मांगने लगी थी।

84 से ज्यादा वेश्यालय चलाता था मुहम्मद अली, देशभर से लाई गईं लड़कियां बंधक

आरोपी मुहम्मद अली का नेटवर्क काफी बड़ा है। पुलिस जांच में उसके 84 से ज्यादा वेश्यालय होने की जानकारी सामने आई है। इन वेश्यालयों में देश के अलग-अलग हिस्सों से लड़कियों को लाकर बंधक बनाए जाने की आशंका है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि जब आजमगढ़ पुलिस की टीम कार्रवाई के बाद पीड़िता को मुक्त कराकर वहां से निकल रही थी, उसी दौरान वहां मौजूद अन्य लड़कियों ने भी जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस को दी गई है। अब वहां की पुलिस को उन्हें बचाने की गुहार लगाई। एसपी सिटी के अनुसार, पूरे मामले की अन्य लड़कियों को मुक्त कराने और मुहम्मद अली के नेटवर्क की जांच के लिए कार्रवाई करनी है।