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पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने किया हवन- पूजन

Pragati Chand

Updated Wed, 16 Sep 2026 04:37 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 04:37 PM IST







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वाराणसी के विनायका में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को लेकर हवन- पूजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक चौरसिया व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी के सदस्य मौजूद रहे। ... और पढ़ें