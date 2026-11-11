बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, बोले- रहने के लिए घर और म्यूजियम बनवा रहे

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भारत रत्न और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने एक खास बातचीत में अपनी पीड़ा साझा की। परिवार के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी नाराजगी जताई। बिस्मिल्लाह खान के नाती नजरुल हसन ने कहा कि सरकार में रहते हुए भी उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। उनका पुश्तैनी मकान जर्जर हो चुका है। ऐसे में परिवार अब अपने रहने के लिए नया घर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृतियों को सहेजने के लिए म्यूजियम बनवा रहा है।

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