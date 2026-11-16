एस. राजलिंगम का तबादला: कानपुर के मंडलायुक्त बने, के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी की कमान; 16 आईएएस इधर-उधर

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त भी बदल दिए गए हैं। अब के. विजयेन्द्र पांडियन वाराणसी के नए मंडलायुक्त होंगे। वहीं, वर्तमान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। शासन की ओर से जारी तबादला सूची में दोनों अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

एस. राजलिंगम अब तक वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें कानपुर मंडल भेजा गया है। वहीं, के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी मंडल की कमान सौंपी गई है। उनके सामने वाराणसी मंडल के प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।

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के. विजयेन्द्र पांडियन इससे पहले कानपुर मंडल के मंडलायुक्त के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही उनके पास उद्योग और वस्त्रोद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी थी। वह आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के पद का कार्यभार संभाल रहे थे। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड और स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी थे

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