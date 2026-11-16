Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi S Rajalingam appointed Divisional Commissioner Kanpur K Vijayendra Pandian takes charge Varanasi

एस. राजलिंगम का तबादला: कानपुर के मंडलायुक्त बने, के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी की कमान; 16 आईएएस इधर-उधर

Mon, 16 Nov 2026 05:21 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 16 Nov 2026 05:21 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। के. विजयेन्द्र पांडियन वाराणसी के नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं, जबकि एस. राजलिंगम कानपुर भेजे गए हैं। चंदौली में शैलेन्द्र कुमार, जौनपुर में उमेश मिश्रा और भदोही में अनिल कुमार सिंह को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। चंद्र मोहन गर्ग मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाए गए हैं।

विज्ञापन
Varanasi S Rajalingam appointed Divisional Commissioner Kanpur K Vijayendra Pandian takes charge Varanasi
मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त भी बदल दिए गए हैं। अब के. विजयेन्द्र पांडियन वाराणसी के नए मंडलायुक्त होंगे। वहीं, वर्तमान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। शासन की ओर से जारी तबादला सूची में दोनों अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

एस. राजलिंगम अब तक वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें कानपुर मंडल भेजा गया है। वहीं, के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी मंडल की कमान सौंपी गई है। उनके सामने वाराणसी मंडल के प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।

विज्ञापन

के. विजयेन्द्र पांडियन इससे पहले कानपुर मंडल के मंडलायुक्त के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही उनके पास उद्योग और वस्त्रोद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी थी। वह आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के पद का कार्यभार संभाल रहे थे। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड और स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी थे

विज्ञापन
विज्ञापन

Trending Videos

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन होंगे

पांडियन के पास सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी थी। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे।

वाराणसी मंडल में उनकी तैनाती को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंडलायुक्त के रूप में उन्हें वाराणसी के साथ चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिलों के प्रशासनिक समन्वय, विकास कार्यों की निगरानी और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। नए मंडलायुक्त के कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंडल स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन का तबादला, उमेश मिश्रा होंगे जौनपुर के नए डीएम

Varanasi S Rajalingam appointed Divisional Commissioner Kanpur K Vijayendra Pandian takes charge Varanasi
डीएम सैमुअल पॉल एन, अनिल कुमार सिंह और शैलेंद्र कुमार। - फोटो : संवाद

जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, बैंकिंग सहकारी समितियां के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं, स्थानांतरणाधीन चल रहे विशेष सचिव नगर विकास उमेश मिश्रा को जौनपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

भदोही के जिलाधिकारी बने अनिल कुमार सिंह 
जिलाधिकारी शैलेश कुमार को चंदौली \का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) अनिल कुमार सिंह को भदोही का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार सिंह इससे पहले अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) के पद पर कार्यरत थे। अनिल कुमार सिंह 2017 के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे पीसीएस अधिकारी में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed