देव दीपावली: 2100 स्वदेशी ड्रोन से जगमगाएगा काशी का आसमान, 15 मिनट दिखेगी शिव महिमा; पौराणिक आकृतियां भी

काशी की देव दीपावली इस बार गंगा के घाटों के साथ आसमान में भी आस्था, अध्यात्म और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगी। 24 नवंबर को होने वाले आयोजन में पहली बार 2100 स्वदेशी मेक इन इंडिया ड्रोन से काशी का आसमान जगमगाएगा। करीब 15 मिनट के इस भव्य ड्रोन शो में भगवान शिव, शिव तांडव, गंगा अवतरण और काशी विश्वनाथ की आकृतियां आसमान में उकेरी जाएंगी। संगीत, थ्री-डी एनिमेशन और हिंदी वॉयस ओवर के माध्यम से काशी की पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत को जीवंत किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने की तैयारी की है।

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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वाराणसी के राजघाट से नमो घाट तक लाखों दीपों की रोशनी के बीच देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। इस बार 2100 स्वदेशी ड्रोन आसमान में पौराणिक प्रसंगों को साकार करेंगे। आध्यात्मिक महत्ता और काशी की विरासत पर आधारित 15 मिनट की प्रस्तुति में 15 विशेष ड्रोन फॉर्मेशन नजर आएंगे। थ्री-डी एनिमेशन से तैयार आकृतियों को थीम आधारित संगीत और हिंदी वॉयस ओवर के साथ संयोजित किया जाएगा। इससे गंगा के आकाश में एक के बाद एक मनमोहक दृश्य उभरेंगे।