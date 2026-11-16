टावर बना इश्क का गवाह: साढ़े चार घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा, टावर पर भरी प्रेमिका की मांग; दोनों गिरफ्तार

जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के बारीगांव हनुमान नगर में मोबाइल टावर पर चढ़कर हाईवोल्टेज ड्रामा करने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े चार घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान युवती टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रही थी। बाद में उसका प्रेमी भी टावर पर पहुंच गया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस घटनाक्रम के बाद दोनों के खिलाफ प्रशासन पर दबाव बनाने और लोक व्यवस्था बाधित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। इस दौरान लोक व्यवस्था और यातायात बाधित करने के साथ ही मोबाइल टावर की आपूर्ति रोकने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि युवती और उसके प्रेमी ने मौके पर मौजूद शासन-प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुचित कार्य करने का दबाव बनाया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। विज्ञापन



मामले में बरसठी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 436/2026 के तहत बीएनएस की धारा 221, 226, 270, 329, 351(2) और 61(2)(b) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमवार को पुलिस ने युवती नेहा गौतम पुत्री दिनेश गौतम और उसके प्रेमी अभिजीत कुमार गौतम पुत्र हिंचलाल गौतम निवासी बसेरवां, थाना मीरगंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों का चालान कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। इस दौरान लोक व्यवस्था और यातायात बाधित करने के साथ ही मोबाइल टावर की आपूर्ति रोकने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि युवती और उसके प्रेमी ने मौके पर मौजूद शासन-प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुचित कार्य करने का दबाव बनाया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।मामले में बरसठी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 436/2026 के तहत बीएनएस की धारा 221, 226, 270, 329, 351(2) और 61(2)(b) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमवार को पुलिस ने युवती नेहा गौतम पुत्री दिनेश गौतम और उसके प्रेमी अभिजीत कुमार गौतम पुत्र हिंचलाल गौतम निवासी बसेरवां, थाना मीरगंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों का चालान कर न्यायालय भेज दिया।

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