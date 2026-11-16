वाराणसी में 25 दिनों बाद पकड़ा गया तेंदुआ: बंग्ला नंबर 61 में वन विभाग ने बिछाया था जाल, पिंजरे में फंसा

वाराणसी में 25 दिनों बाद पकड़ा गया तेंदुआ: बंग्ला नंबर 61 में वन विभाग ने बिछाया था जाल, पिंजरे में फंसा
काशीवासियों को तेंदुए के खौफ से राहत मिल गई है। 25 दिनों की मशक्कत के बाद वन विभाग की जाल में तेंदुआ फंस गया। रविवार देर रात करीब एक बजे छावनी क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया।
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वाराणसी के कैंटोमेंट क्षेत्र में पिछले 25 दिनों से वन विभाग की नींद उड़ाने वाला और लोगों में खौफ पैदा फैलाने वाला तेंदुआ आखिरकार पकड़ लिया गया है। रविवार देर रात करीब एक बजे छावनी क्षेत्र स्थित बंगला नंबर 61 के परिसर में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। बंगला नंबर 61 में तेंदुए के पंजों के ताजा निशान मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने यहीं पर जाल बिछाया था। रात के समय चहलकदमी करते हुए तेंदुआ इस पिंजरे में फंस गया।
इस तेंदुए की वजह से शहर के कई रिहायशी और व्यस्त इलाकों में पिछले करीब चार हफ्तों से डर का माहौल बना हुआ था। सबसे पहले 22 अक्तूबर को यह तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद से सुरक्षा के मद्देनजर सेंट मैरी स्कूल को बंद करना पड़ा था। इसके बाद से यह लगातार नदेसर, कैंटोनमेंट, वरुणा और भोजूबीर जैसे इलाकों में कई बार दिखाई दिया, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था।
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डीएफओ निधि चौहान ने बताया कि टीम द्वारा सभी सुरक्षा नियमों (SOP) का पालन किया जा रहा है, ताकि आम लोगों और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा बनी रहे। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तेंदुए को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और बंगला नंबर 61 के आसपास भीड़ न लगाने की अपील की है, जबकि तेंदुए के पकड़े जाने से पूरे इलाके ने बड़ी राहत की सांस ली है।