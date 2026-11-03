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अखिलेश यादव ने वाराणसी में सपा नेता को दी श्रद्धांजलि

Pragati Chand

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:17 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:17 PM IST







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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को काशी पहुंचे। डाफी टोल प्लाजा के समीप दिवंगत सपा नेता राजेश यादव नत्थू के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। उनके आगमन से पूर्व भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। ... और पढ़ें

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