पियरी चौकी के पीछे छत से गिरा साढ़े चार फीट का सांप, मकान में घुसा तो मची हलचल, VIDEO

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चौक थाना क्षेत्र स्थित पियरी चौकी के पीछे गुरुवार को एक मकान की छत से करीब साढ़े चार फीट लंबा सांप नीचे गिर गया। सांप को देखते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच सांप रेंगते हुए एक मकान के अंदर घुस गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पार्षद संजय केसरी को दी। पार्षद ने नगर निगम के पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सर्प मित्र को मौके पर बुलाया। सर्प मित्र पिंटू ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। सांप के रेस्क्यू होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

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