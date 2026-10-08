यूपी: गाजीपुर में पुलिस कार्रवाई के बाद मची भगदड़, नदी में कूदे दो युवक; एक लापता; तलाश में जुटी एनडीआरएफ

गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के चककमौरा गांव में बुधवार देर शाम जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब पुलिस कार्रवाई के बाद भगदड़ मच गई। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस से बचने के लिए भाग रहे दो युवक संमनपुर के पास बेसो नदी में कूद गए। पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा नदी में डूबने के बाद लापता हो गया। बृहसपतिवार सुबह तक उसका पता नहीं चल सका था।

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