वाराणसी: नितिन नवीन ने किया सेवा संकल्प ट्रॉफी का अनावरण, बोले- दिव्यांग क्रिकेटरों को मिलेगा मंच

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि दिव्यांगता मन की होती है, शरीर की नहीं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं हैं और उन्हें अवसर मिलने पर वे अपनी प्रतिभा के दम पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। खेलों के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने की जरूरत है।



नितिन नवीन ने दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। सेवा संकल्प ट्रॉफी के माध्यम से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।